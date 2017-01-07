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07 Ocak 2017 13:44

Yardım tırları Halep için yola çıktı

Yardım tırları Halep için yola çıktı

07 Ocak 2017 13:44

Karabük Müftülüğü tarafından organize edilen ’Halep’te İnsanlık Ölmesin’ yardım kampanyasında toplanan 3 tır dolusu yardım Halep’e gönderildi.
Diyanet Vakfı Karabük il ve ilçe şubelerince gerçekleştirilen Halep´e yardım kampanyası kapsamında toplanan 27 ton gıda maddesi, 700 adet battaniye, 2 bin 500 adet elbise, 700 çift ayakkabı, 30 koli temizlik maddesi tırlara yüklendi.
Karabük Kent Meydan’ında yapılan törene Karabük Valisi Mehmet Aktaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük Müftüsü Halil Bektaş ile çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı.
Kent Meydanı’nda yardım için toplanan malzemelerin bulunduğu 3 tırın Halep’e hareketinden önce açıklama yapan İl Müftüsü Halil Bektaş, İslam coğrafyasında sıkıntılı bir süreç yaşandığını söyleyerek, "Bu çerçevede hassaten Suriye’de çok dramatik sahneler yaşanıyor. Orada kardeşlerimiz özellikle Halep bombardımanından sonra ciddi sıkıntı yaşıyor. Devletimiz de milletimizin hamiyetiyle birlikte böyle bir kampanya başlattı. 3 tır içinde 27 ton gıda maddesi, 700 adet battaniye, 2 bin 500 adet elbise, 700 çift ayakkabı ve 30 koli muhtelif temizlik maddesi var" dedi.
Karabük Valisi Mehmet Aktaş ise son aylarda Halep’te büyük bir dram ve zulüm yaşandığını söyledi. Aktaş, "Ülkemizin genelinde olduğu gibi ilimizde de bütün sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları yerini yurdunu terk eden Halep’li Müslüman kardeşlerimize yardım için seferberlik başlattı. Bu kapsamda ilimizden çok ciddi miktarda yardımlar gönderildi. O kampanyalardan bir tanesini de Diyanet İşleri Başkanlığı’mıza bağlı Diyanet Vakfı yürütüyor. Çok güzel çok örnek bir çalışma yaptılar. Bu yardıma vesile oldukları için müftülük çalışanlarına ve kampanyaya destek veren Karabüklü hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbimden bu İslam coğrafyasındaki acıyı, gözyaşını bir an önce dindirmesini, Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde bir araya getirmesini niyaz ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından 3 yardım tırı yola çıktı.



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