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18 Temmuz 2018 15:11

Yenice Belediyesi 10 bin ton asfalt dökecek

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı yönetimindeki Yenice Belediyesi, 2018 yılı asfalt çalışmalarının planlamasını tamamladı.

Yenice Belediyesi 10 bin ton asfalt dökecek

18 Temmuz 2018 15:11


Yenice Belediyesi Fen İşlerinden alınan bilgilere göre, Yenice Belediyesi Ağustos ayı içinde asfalt çalışmalarına başlayacak. Asfaltta kullanılacak mıcırın stoklamasının yapıldığı ve asfalt bağlantılarının yapıldığı açıklandı.


Belediyenin asfalt planlaması ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “Göreve geldiğimizden bu yana her yıl bir planlama doğrultusunda belediyemiz dahili mahallelerimizde asfalt çalışması yapıyoruz. Asfalt ile ilgili mucuru, emc 30 ve fuel-oilimiz stoklarımızda hazır. Bu yıl yaklaşık 10000 bin ton asfalt dökeceğiz“ dedi.




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