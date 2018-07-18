Yenice Belediyesi 10 bin ton asfalt dökecek

Yenice Belediyesi Fen İşlerinden alınan bilgilere göre, Yenice Belediyesi Ağustos ayı içinde asfalt çalışmalarına başlayacak. Asfaltta kullanılacak mıcırın stoklamasının yapıldığı ve asfalt bağlantılarının yapıldığı açıklandı.

Belediyenin asfalt planlaması ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “Göreve geldiğimizden bu yana her yıl bir planlama doğrultusunda belediyemiz dahili mahallelerimizde asfalt çalışması yapıyoruz. Asfalt ile ilgili mucuru, emc 30 ve fuel-oilimiz stoklarımızda hazır. Bu yıl yaklaşık 10000 bin ton asfalt dökeceğiz“ dedi.