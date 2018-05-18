Yenice Kaymakamı Demirel’den 19 Mayıs Mesajı

"Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Gençliğine armağan ettiği bu günü kutlamanın coşkusu ve gururu içerisindeyiz" diyen Kaymakam Demirel, mesajında şu ifadelere yer verdi: ’’Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız 19 Mayıs 1919 tarihi, yurdumuzun düşman işgallerinden kurtarılması yolculuğunun başlangıç tarihidir. Mukaddes Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı yolunda, milli mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüren milletimiz, birbirine kenetlenerek kutlu bir şahlanış ve diriliş gerçekleştirmiştir. 19 Mayıs Cumhuriyetimizin gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Bu güne anlam katan gençlerimize, ecdadımızın bu vatan topraklarını korumak için yaptığı fedakârlıkları göstererek, ecdatları ile gurur duymalarını ve bize bıraktıkları mirasa en güzel şekilde sahip çıkmalarını sağlamamız gerekir. Gençler, milletlerin ve devletlerin en mühim güç kaynağıdır. Geçmişini unutmayan, inançlı, özgüvenli, vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutan, azimli ve çalışkan bir gençliği yetiştirmek bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Çünkü bir ülkenin geleceği, o ülkenin gençlerine bağlıdır. Gençlerimizde, omzundaki yükün ve ağırlığın sorumluluğunu bilerek, kendilerinden sonraki nesillere daha gelişmiş, müreffeh bir ülke bırakmak için çok çalışmalıdır.”dedi.

Kaymakam Demirel , “Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle anıyor, istiklal mücadelesinin başladığı bu anlamlı günde, köklerindeki hazineyi keşfedebilen, ahlaklı, imanlı, tek yürek olabilen Gençlerimizin, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramını kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum."