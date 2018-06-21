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21 Haziran 2018 12:40

Yenice’de inşaatta onarım yapan işçi düşerek yaralandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde inşaatta onarım yaparken düşen işçi yaralandı.

Yenice’de inşaatta onarım yapan işçi düşerek yaralandı

21 Haziran 2018 12:40


Edinilen bilgiye göre, Kalaycılar Mahallesi Ergenekon sokakta bir evde onarım yapan İsmail Dereli (60) dengesini kaybederek birinci kattan düştü. İnşattan düşen Dereli hafif yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine İsmail Dereli (60) olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yenice Devlet Hastanesi’nde müdahalenin ardından İsmail Dereli (60) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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