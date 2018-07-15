Yenice’de ’Milli birlik yürüyüşü’ yapıldı

Yenice Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş için grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı yanında bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, askerler, STK başkanları , muhtarlar ve vatandaşların katıldığı yürüyüş ilçe merkezinde yapıldı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar tarafından “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganı atıldı.