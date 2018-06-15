Yenice’de toplu bayramlaşma töreni yapıldı

Celal Hatıl Parkı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenin de ilçe protokolü ile halkla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı Zeki Çaylı , siyasiler ve yerel yöneticiler, kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yönetici ve üyeleri ile ilçe halkı katıldı. Törende Kaymakam Muhammet Fatih Demirel kısa bir konuşma yaparak katılanların bayramlarını kutladı.

Celal Hatıl Parkı’nda toplu bayramlaşma törenin ardından Kaymakam Demirel ve beraberindekiler daha sonra İlçe Emniyet Amirliğinde ve Jandarma Komutanlığı’nda güvenlik güçleri ile bayramlaştı.