Yenice’nin Erasmus+ projeleri kabul edildi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına Erasmus + Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) ve Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına sunulan Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı Kursuyla Eğitim Uygulamalarının Avrupa Birliği Boyutunda İncelenmesi”, Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin “Hasta Bakımı ve Dekübitüslü Hastada Yara Bakımı Uygulamaları”, Yenice Çok Programlı Lisesinin “Avrupa Ülkelerinde Kaynaştırma Eğitiminde Yenilikçi ve Başarılı Uygulamalar” ve “Öğrencilerin Avrupa’da Montessori Stajı” projeleri ulusal ajans tarafından kabul gördü. Kabul edilen projelerle ilgili Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, yaptığı açıklamada, ilçede görev yapan öğretmenlerin ve mesleki eğitim gören öğrencilerin bu projeler kapsamında Avrupa’da kurs, staj ve iş başı eğitimlerine katılacaklarını belirtti.

Projeler kapsamında öğretmen ve öğrencilerin Almanya, Slovenya ve İtalya’ya gideceğini belirten Özden; “Okullarımızda proje üretimine yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında okullarımızın tamamında çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin proje yapmasına yönlendirilmesine destek vereceğiz. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen hibe programı proje başvurularında ilçemizden 4 projenin kabul edilmesinden büyük memnunluk duyduklarını ifade ederken, kabul edilen proje sayısının önümüzdeki yıllarda daha fazla olması için çaba göstereceğiz.Okullarımızın müdürleri Mahir Emre Doğuş’a, Adem Ünsal’a ve Nimet Dalda’ya başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum ve ayrıca proje çalışmaları kapsamında bizlere yoğun ilgisini ve desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Muhammet Fatih Demirel’e teşekkür ederim.”dedi.