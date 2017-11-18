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18 Kasım 2017 12:58

Yolbulan’dan Çağrı Güleç’e tam destek sözü

KARDEMİR AŞ.

Yolbulan’dan Çağrı Güleç’e tam destek sözü

18 Kasım 2017 12:58

Yönetim kurulu üyesi Mustafa Yolbulan, Çağrı Güleç’in Karabükspor’u gelin birlikte yönetim çağrısına tam destek verdiklerini bildirdi. 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul önce yeni yönetim ve yaşanan ekonomik sıkıntının atlatılması adına atılan adımlarla yaşanan krizin sonlandırılması hedefleniyor.


Kongre öncesi hakim hissedarlardan olan Güleç ailesi olarak açıklama yapan Çağrı Güleç’in Yolbulan ailesine yaptığı çağrı üzerine Mustafa Yolbulan yazılı açıklama yaparak, KARDEMİR ve Yolbulan ailesi olarak tam destek vereceklerini ifade etti.


Çağrı Güleç’in yaptığı teklifi, KARDEMİR ailesi olarak da, Yolbulan ailesi olarak da samimi bulduklarını kaydeden Mustafa Yolbulan, “Ancak bu konuda daha önce ki kararlarımız doğrultusunda sadece destek vereceğimizi açıklamış, bu anlamda bir görev talebimizin olmadığını belirtmiştik. Şimdi Çağrı Güleç beyin bu açıklaması bizi memnun etti. Biz kendisine tam destek vereceğimizi beyan ediyoruz, KARDEMİR de olsun aile olarak olsun, yeter ki Karabüksporumuz bir nefes alsın. Tek Çağrı beyin başkanlığı da bu iş için yeterli olur. Biliyorsunuz kulüpler de eş başkanlık gibi bir kavram yok, bu anlamda da doğru olanı Çağrı beyin başkanlığında yepyeni bir sayfanın açılması doğru olacaktır kanaatindeyiz” dedi.




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