Yortan teşkilatından milletvekillerine hayırlı olsun ziyareti

Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve teşkilat üyelerinin eşlik ettiği ziyaret TBMM halkla ilişkiler toplantı salonunda yapıldı.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Milletvekili Niyazi Güneş ilk ziyaretleri için Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve ekibine teşekkür etti. Yortanlıların 24 Haziran seçimlerinde gösterdiği güçlü desteğin önemli olduğunu bu teveccühe karşı da ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Güneş, “Filyos liman projesi bizim için önemli, bu limana ulaşmak için Yortan yol projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor inşallah en kısa sürede bu çalışmayı tamamlamayacağız ve bölgenin geleceğini değiştirecek bu tür projelerle bölgemiz cazibesini daha da artıracak” dedi.

Milletvekili Cumhur Ünal da ziyarete ilk gelen teşkilat olması dolayısıyla Yılmaz Tiryaki ve ekibine teşekkür etti.

Ünal sözlerini şöyle sürdürdü “ Biz Karabük Milletvekilleri olarak Valiliğimizle, belediye başkanlarımızla, tüm kurum müdürlerimizle, her zaman olduğu gibi işbirliği ve koordinasyon içinde çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde memleketimize hizmet edeceğiz, kapımız hemşerilerimize her zaman açıktır.”

Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ise, milletvekillerine hayırlı olsun ziyareti için geldiklerini kaydederek, “ Hem Cumhur Ünal vekilimizin hem de Niyazi Güneş vekilimizin Karabük’e güzel hizmetler getireceklerine inanıyoruz, bugün bizleri TBMM’de güzel bir şekilde misafir ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.