Düzenlenecek olan şenlikle ilgili bilgi vermek üzere polisevinde basın toplantısı düzenleyen Başkan Yüksel Büyükkarcı, "Bu yılı 19.’sunu düzenleyeceğimiz Hıdırellez Şenliği’nde bir birinden renkli isimler, önemli konuklar ve halk oyunları yer alacak’’ dedi.

Programın 6 Mayıs 2018 Pazar günü Ayrancı ilçesindeki Baraj mevkiinde sabah 09.30’da başlayacağını söyleyen Büyükkarcı, "Programımız Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı ile başlayacak. Bir önceki yıl yağlı güreş müsabakaları yapılmıştı, bu yılda Orta Asya Gökbörü atlı oyununu getiriyoruz. Malumunuz Ayrancı ilçemiz 1903 yılında 210 hane Kırım Türk’ünün yerleşmesiyle kurulmuş bir ilçe. Bundan hareketle Kırım Türklerine vefa olsun diyerek İzmir Kırım Derneği Halk Oyunları ekibini davet ettik. Öte yandan seslendirdikleri eserlerle gönüllerimize taht kuran bir birinden değerli ulusal ve yerel sanatçı dostlarımız şenliğimizde sahne alacaklar. Mustafa Yıldızdoğan, Sami Çelik, Yasin Çat, Mehmet Ali Büyükparmaksız, Selçuk Gündüz bu isimlerden bazıları. Şenliğimize Karaman başta olmak üzere yurdumuzun değişik illerindeki hemşehrilerimizi davet ediyorum’’ diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Hıdırellez Şenliğine 20 bin kişinin katılması bekleniyor.