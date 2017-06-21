Başkan Çalışkan, asfalt çalışmalarını inceledi

Asfalt ve kaldırım çalışmalarına ara vermeden devam eden Karaman Belediyesi, Osman Gazi Mahallesi’ndeki tüm sokaklara sıcak asfalt seriyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Vatandaşlarımızın kullanımı için şehrimizin her noktasında etap etap yol, asfalt ve parke döşeme çalışmaları yapıyoruz. Osman Gazi Mahallesi’nde başlattığımız asfalt ve kaldırım çalışmaları son sürat devam ediyor. Ekiplerimiz buradaki tüm sokaklara girdiler. Kısa sürede çalışmayı tamamlayıp Sümer Mahallesi’ne geçeceğiz. Tek amacımız, vatandaşlarımızın hayır dualarını alabilmek ve onlara layık olabilmek” diye konuştu.

Başkan Çalışkan mahalle gezisinde rastladığı vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.