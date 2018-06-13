Başkan Çalışkan: “Belediye olarak bayrama hazırız”

Alınan tedbirlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Başkan Çalışkan, "Bayram süresince belediye otobüslerimiz ücretsiz hizmet verecek. Mezarlık ziyareti için gelen yaşlı ve yürüyemeyecek durumda olan vatandaşlarımız mezarlık içerisinde araçlarla taşınacak. Zabıta, itfaiye, park-bahçe ve temizlik işlerine bağlı ekipler, bayram boyunca olası her duruma karşı, 24 saat hazır bekleyecek. Şimdiden bütün hemşehrilerimin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.