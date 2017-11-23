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23 Kasım 2017 15:18

Başkan Çalışkan: “Belediye olarak bu yıl, alt yapıya 7 milyon liralık yatırım yaptı”

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, belediye olarak 2017 yılı içerisinde alt yapı çalışmalarına 7 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Başkan Çalışkan: “Belediye olarak bu yıl, alt yapıya 7 milyon liralık yatırım yaptı”

23 Kasım 2017 15:18


Şehirde nerede, neye ihtiyacı var çok iyi bildiklerini ifade eden Başkan Çalışkan, 2017 yılında gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Alt yapı hizmetleri belediyelerin gözle görülmeyen fakat en önemli hizmetlerinden birisidir. Son yıllarda bu alanda önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Temelden ele aldığımız cadde ve sokak düzenleme çalışmaları dahilinde yıllar önce yapılan ve neredeyse hizmet veremez hale gelen içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını tamamen yeniliyoruz. Bu çalışmalarımızda daha uzun ömürlü ve daha kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Bu bağlam da BESKO ekiplerimizin 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Alacasuluk, Hacı Celal, Hisar ve Şeyh Şamil Mahallelerini yağmur suyu hatlarına deşarj noktalarının rahatlaması için Tekstil mezarlığından Deliçay deresine kadar olan 2 bin 957 metre kolektör hattı yapıldı. Larende Mahallesi’nde 3 bin 714 metre muhtelif çaplarda yağmur suyu hattı döşenerek 195 adet yağmur suyu ızgarası yapıldı. Sümer Mahallesi’nde 5 bin metre muhtelif çaplarda yağmur suyu hattı döşenerek 217 adet yağmur suyu ızgarası yapıldı. Ayrıca şehrin farklı bölgelerinde yağmur suyu problemi olan yerlere bin 253 metre yağmur suyu hattı ve ızgara yapıldı. İmar planına göre yeni açılan sokaklarda ve yeni yapılan binalara 2 bin 440 metre kanalizasyon hattı, 155 adet bağlantı bacası ile muhtelif çaplarda 16 bin metre içme suyu hattı döşendi. Yapılan bu altyapı çalışmaları için 7 milyon lira harcandı” dedi.




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