Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekillerine, İnce’ye dava açın çağrısı

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 24 Haziran seçimleri için seçim bölgesi Karaman’da, çalışmalarını partisinin diğer adaylarla birlikte aralıksız sürdürüyor. Milletvekili Şeker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye dava açmak için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında dava açılması için avukatına talimat verdiğini söyleyen Şeker, "Bizler AK Parti milletvekilleri olarak, asla devletin, milletin, 80 milyonun hakkının olduğu bir ortamda kuruşunu dahi zayi etmeden, en ufak bir hırsızlık olayı yapmadan ve bunu da aşağılayıcı bir kelime olarak kabul ederek hırsız olmadığımızı AK Parti’de hırsızların bulunmadığını, kem sözün sahibine ait olduğunu belirtiyoruz. Bununla ilgili yasal işlemi de bizler de avukatımız aracılığıyla yapacağız. Bu sözler Cumhurbaşkanı adayına yakışmayacak bir kelimedir. Milletin mebusu, milletin temsilcisidir. Bizler tamamen milletin kuruşuna dahi sahip çıkmayı bir borç ve görev biliyoruz. Yetişme tarzımız ve duruşumuz bunu gerektirir. Asla bir kuruş dahi cebimize giren bir para yoktur. Tamamen milletin menfaati nerede ise AK Parti vekilleri oradadır. Gerekli yasal işlemi bizlerde başlatacağız. Mahkemelerimize adaletimize güveniyoruz" dedi.

“Vekilimiz adına gerekli hukuki süreci başlatacağız”

AK Parti Karaman İl Gençlik Kolları Başkanı ve Avukat olan Mustafa Kale, "Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 1 Haziran’da Bilecik’te düzenlediği mitinginde vekillerimize hırsız diyerek bir atıfta bulunmuştur. Bu yaptığı asılsız iftiradan dolayı, hakaret suçuna binaen Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat milletvekilimiz adına suç duyurusunda bulunacağız ve gerekeni yapacağız. Bu haksız iftira ve karalamalarla seçim zamanı kendilerine oy çıkarmaya çalışıyorlar. Bu haksızlığa dur deyip, gereken her şeyi adli mercilerde yerine getireceğiz” diye konuştu.