Ermenek Sağlık Hizmetleri MYO’nun temeli törenle atıldı

Temel atma törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile hayırsever işadamı Hasan Kalan ve ailesinin yanı sıra Ermenek Kaymakam Vekili Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, KMÜ senato üyeleri, üniversite personeli ve davetliler katıldı.

Tören protokolü, hayırlı olsun temennileri ve dualarla birlikte binanın ilk harcını döktü. Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adıyla yapımına başlanan ve iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan bina, 4 katlı ve yaklaşık 5 bin 780 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Temel atma töreninin ardından il ve üniversite protokolünün yerleşkeyi gezmesiyle program sona erdi.