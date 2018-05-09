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09 Mayıs 2018 16:41

Ermenek Sağlık Hizmetleri MYO’nun temeli törenle atıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ermenek yerleşkesinde hayırsever işadamı Hasan Kalan tarafından yaptırılacak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Ermenek Sağlık Hizmetleri MYO’nun temeli törenle atıldı

09 Mayıs 2018 16:41


Temel atma törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile hayırsever işadamı Hasan Kalan ve ailesinin yanı sıra Ermenek Kaymakam Vekili Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, KMÜ senato üyeleri, üniversite personeli ve davetliler katıldı.


Tören protokolü, hayırlı olsun temennileri ve dualarla birlikte binanın ilk harcını döktü. Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adıyla yapımına başlanan ve iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan bina, 4 katlı ve yaklaşık 5 bin 780 metrekare kapalı alana sahip olacak.


Temel atma töreninin ardından il ve üniversite protokolünün yerleşkeyi gezmesiyle program sona erdi.




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