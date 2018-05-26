Diyanet İşleri Başkanlığının Sağlık Bakanlığı ile birlikte devlet hastanelerinde başlattığı “Manevi Destek” projesi, Karaman Devlet Hastanesinde hayata geçirildi. Hasta ve yakınları ile hastane personeline moral, motivasyon ve manevi destek sağlama, dini, konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak amacıyla başlatılan manevi rehberlik hizmeti ilgi gördü. Yaklaşık 7 aydır “Manevi Destek” projesi hizmeti veren din görevlisi Rauf Uysal, Palyatif Bakım Merkezi’nde yatan hastaları ve evde sağlık biriminin hizmet verdiği hastaları talep doğrultusunda ziyaret ediyor. Hastaları dini konularla motive eden Uysal, projenin Cenab-ı Hak ile hasta arasında gönül köprüsü kurabilmek olduğunu söyledi. İnançlarını kaybetmemelerini ve sabretmelerini onlara aktardığını ifade eden Uysal, hastaların yüzlerine sadece güldüğünde bile karşılığını aldığını ve böylelikle hastaların pozitif şekilde yaklaştıklarını belirtti.

Vatandaşlar tarafından yüzde 95 memnuniyetin olduğunu kaydeden Uysal, “Bu zamana kadar böyle bir hizmette olmayınca kendimizi tanıttıktan sonra bakış açıları değişiyor. Önceleri soğuk karşılanıyorduk fakat hastalarımız alıştı. Kendimizi güler yüzlü, tatlı dille belirtiyoruz. Sizin halinizi hatırınızı sormaya geldik dediğimiz zaman yetiyor zaten” dedi.

“Manevi destek uygulaması çok güzel”

8 yıldır hasta annesine baktığını ifade eden Faruk Güler, “Hocamızın manevi destekleri çok güzel oluyor ve bizleri aydınlatıyor. Her Cuma günü hocamızla toplantı yapıyoruz ve eksiklerimizi gideriyoruz. Öğretici yanları ve onları öğreniyoruz” diye konuştu.

Palyatif Bakım Merkezi’nde yatan hasta yakını Sümeyra Altaş da, “Bu uygulama ve hocamızdan çok memnunuz. Her hafta hem bizi hem de hastalarımızı bilinçlendiriyor. Hastalarımıza merhamet konusunda bize çok faydaları oldu. Hastalarımıza nasıl merhametli davrana biliriz, bir günde bizim de başımıza gelip, aynı duruma bizimde gelebileceğimizi anlatıyor. Bizler bunu düşünerek daha merhametli, daha bilgili olarak hastalarımıza bakıyoruz” diye konuştu.