Jandarmadan “Drone” ile kenevir operasyonu

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağıakın köyü Bilendi mevkiindeki dağlık alanda kenevir ekildiği yönünde bilgi alan jandarma, hemen harekete geçti. Tespit edilen bölgeye sabah 05.00 sıralarında operasyon düzenleyen jandarma, drone yardımıyla 20 metre büyüklüğündeki kayanın arasındaki 235 metre kare alana özel olarak damlama sistemi de döşenerek ekilmiş Hint kenevirlerine ulaştı. Ekili olan Hint kenevirleri jandarma tarafından ekili olduğu alanda tek tek söküldükten sonra yakılarak imha edildi.

Kenevirlerin sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alına M.B. ise alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.