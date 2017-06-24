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24 Haziran 2017 14:21

Karaman Belediyesi 10 bin kişiye iftar verdi

Karaman Belediyesi Ramazan ayı boyunca mahallelerde kurduğu iftar sofralarının sonuncusunu Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurdu.

Karaman Belediyesi 10 bin kişiye iftar verdi

24 Haziran 2017 14:21


Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl on bir ayrı noktada kurulan iftar sofralarının son durağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı oldu. 10 bin kişinin üzerinde katılımın olduğu iftar yemeğine, AK Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü, İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer, önceki dönem milletvekili Mevlüt Akgün, belediye meclis üyeleri ve vatandaş katıldı.


İftar programında selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan konuşmasında, "Karaman birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, kardeşliğin en güzel biçimde yaşandığı bir şehirdir. Ramazan ayının huzurunu bereketini hep birlikte yaşadık. Mahallelerimizde kurduğumuz iftar sofralarında milletimizle aynı ekmeği paylaştık. Ülkemizin birlik ve beraberliği en fazla ihtiyacının olduğu şu günlerde Allah birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi bozmasın. Şimdiden tüm hemşehrilerime hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.


Milletvekili Recep Şeker ise, "Mübarek Ramazan Ayının huzurunu, mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Ülkemizin birliğe ve beraberliğe en ihtiyacı olduğu dönemde, Karaman her zaman kendisine yakışanı yapmıştır. Gördüğümüz gibi bu meydanda binlerce hemşehrimiz aynı sofrada buluştu. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin” diye konuştu.


Karaman Milletvekili TBMM Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, "Mübarek bir Ramazan ayının da daha sonuna geldik. Ümit ediyorum ki bu mübarek ayda nefislerimizi terbiye ettik. Başı rahmet ortası mağfiret sonu kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının inşallah bereketinden feyzinden faydalanmışızdır. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin, İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum” diye konuştu.


Konuşmalardan sonra iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Akşam ezanının okunması ile binlerce vatandaş aynı anda oruçlarını açmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadı.




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