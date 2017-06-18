Karaman Belediyesinde asfalt çalışmaları

Sümer Mahallesi muhtarı Nurettin Göktekin ile beraber asfaltlama çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, çalışmalarla ilgili “Sümer Mahallesinde bir süredir alt yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Alt yapısı tamamlanan yolları da hızlı bir şekilde sıcak asfaltla kaplıyoruz. Sümer Mahallesi’nde birçok sokak ilk defa asfalt ile buluşuyor. Kısa süre içerisinde bu mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız daha güzel cadde ve sokaklara kavuşacaklar. Bu bölgedeki bahçelere ulaşımın sağlandığı yolları ise soğuk asfaltla kaplıyoruz" dedi.

Başkan Çalışkan incelemeler sırasında mahalle sakinleri ile selamlaşarak bir süre sohbet etti.