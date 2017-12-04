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04 Aralık 2017 09:22

Karaman itfaiyesi can kurtarıyor

Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri şehir içi ve şehirlerarası yollar olmak üzere 2017 yılının ilk 11 ayında meydana gelen 41 kazada araç içerisinde sıkışan 23 vatandaşın hayatını kurtardı.

Karaman itfaiyesi can kurtarıyor

04 Aralık 2017 09:22


Son yıllarda aldığı modern itfaiye araçları ile filosunu genişleten Karaman İtfaiye Müdürlüğü, yangın olaylarının dışında trafik kazalarında da can kurtarıyor.


Karaman İtfaiye Müdürü İsa Kayhan, itfaiye olarak yılın 365 günü her daim gece gündüz hazır vaziyette beklediklerini söyledi. Kayhan, vatandaşların can güvenliği için çalıştıklarını belirterek, “Yangın söndürmede kullandığımız araçların dışında, tam donanımlı iki adet kesici aracımız bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi sabit olarak araca monteli olan, diğeri ise çanta tipli seyyardır. Kazalarda aracın giremediği yerlerde seyyar çanta tipli aracımızı kullanırken, düz yollarda ise diğer sabit aracımızı kullanıyoruz. Şehrimizde bu yılın ilk 11 ayında 41 kazaya ekip gönderdik. Bu kazalarda araç içerisinde sıkışan 22 vatandaşımızı sıkıştıkları yerden kurtardık. Geçen yılda 36 kazada 12 vatandaşımızı sıkıştıkları yerden kurtardık. Karaman İtfaiye Müdürlüğü olarak, şehir merkezinde olan olaylara yaklaşık 3-4 dakika gibi bir sürede ulaşarak müdahale ediyoruz” dedi.




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