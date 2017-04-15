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15 Nisan 2017 18:43

Karaman’a şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi İki Yakalar bölgesindeki operasyon sırasında uçuruma düşerek şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Barış Düver’in Karaman’daki nişanlısına acı haber askeri yetkililer tarafından verildi.

Karaman’a şehit ateşi düştü

15 Nisan 2017 18:43


Şehit Piyade Uzman Çavuş Barış Düver’in (26), merkez Urgan Mahallesi’nde oturan nişanlısı Merve Koraş’ın (20), baba evine gelen Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş ile Askerlik Şubesi Başkanı Albay Yurdakul Kazım Türkmen, aileye acı haberi verdi. Şehit haberinin verilmesinin ardından yetkililer tarafından eve dev Türk bayrağı asıldı.



Temmuz ayında düğünü olacaktı


Şehit nişanlısının yakınları operasyon sırasında uçuruma düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Barış Düver’in bu yılın Temmuz ayında düğünü olacağını söylediler. Şehit Düver’in cenaze törenin de Gaziantep’te yapılacağı öğrenildi.




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