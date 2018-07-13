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13 Temmuz 2018 10:36

Karaman’da 104 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etti

Karaman’da bir fabrikada çalışan çok sayıda işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etti.

Karaman’da 104 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etti

13 Temmuz 2018 10:36


Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında çalışan çoğu erkek çok sayıda işçi, gece saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçiler Karaman Devlet Hastanesi başta olmak üzere şehirdeki özel hastanelere müracaat etti. Hastanelerde gözlem altına alınan işçilerden çoğu taburcu edilirken, olayla ilgili İl Sağlık ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.


Fabrikanın suyunda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Rahatsızlanan çoğu işçinin ise fabrikaya akşam vardiyasına çalışmaya gelenler olduğu ve fabrikada herhangi bir yemek yemedikleri öğrenildi. Yetkililer, işçilerin bir önceki vardiyalarında yedikleri yemekten dolayı zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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