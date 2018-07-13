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13 Temmuz 2018 11:21

Karaman’da 15 Temmuz anısına sokak tenisi şenliği yapıldı

Karaman’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 2.

Karaman’da 15 Temmuz anısına sokak tenisi şenliği yapıldı

13 Temmuz 2018 11:21

yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sokak tenisi şenliği büyük ilgi topladı.


Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” sportif etkinlikleri kapsamında sokak tenisi şenliği düzenlendi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen sokak tenisi etkinliğinde sporcular ve vatandaşlar, 15 Temmuz mücadelesinde şehit düşen ve gazi olan vatandaşların anılarını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak için mücadele etti. 15 Temmuz’un asla unutulmayacağını ve unutturulamayacağını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimini unutturmamak amacıyla ’15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri’ kapsamında tenis branşında böyle bir etkinlik düzenledik. 15 Temmuz haftası kapsamında sportif etkinliklerimiz badminton, masa tenisi, bilardo ve okçuluk gibi branşlarımızda devam edecek. Müsabakalarımıza tüm halkımız davetlidir" dedi.


Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen sokak tenisi etkinliğini, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, şube müdürleri Mustafa Karadeniz, Osman Selçuk Akbaş, Aydın Kaya ve vatandaşlar da izledi.




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