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19 Eylül 2017 16:10

Karaman’da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Karaman’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Karaman’da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

19 Eylül 2017 16:10


Tören, Cumhuriyet Parkı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Buradaki törene, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Garnizon Komutanı Personel Albay Yurdakul Kazım Türkmen, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, daire müdürleri, askeri erkan ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Törende konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Baş, 19 Eylül Gaziler Günü’nün aziz vatanın varlığının bekası uğruna muharebe meydanında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerin şerefli günü olduğunu söyledi.


Buradaki törenin ardından Vali Meral ve beraberindekiler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi ile Karaman Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret etti.




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