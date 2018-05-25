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25 Mayıs 2018 17:12

Karaman’da AK Parti, milletvekili adaylarını tanıttı

Karaman’da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) düzenlediği basın toplantısı ile milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı.

Karaman’da AK Parti, milletvekili adaylarını tanıttı

25 Mayıs 2018 17:12


Parti İl Binasında gerçekleşen aday tanıtım toplantısına mevcut Milletvekili Recep Şeker, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ile Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve partililer katıldı.


Aday tanıtım toplantısında konuşan İl Başkanı Mehmet Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde çalışma arkadaşları ve tüm teşkilat mensuplarının yanı sıra bu davaya gönül vermiş herkesin elini taşın altına koyarak çalışmasını sürdüreceğine inandıklarını belirterek, hedeflerinin Karaman’da 3 milletvekilliğini de kazanmak olduğunu dile getirdi.


Daha sonra sırasıyla söz alan AK Parti Karaman Milletvekili adayları Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser ve Hüseyin Mutlu, kendilerini bir kez daha tanıtarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından seçimlerin önemine dikkat çekti. Aday tanıtım toplantısı, milletvekili adaylarının parti yöneticileriyle birlikte topluca fotoğraf çekinmesiyle sona erdi.




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