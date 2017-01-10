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10 Ocak 2017 10:15

Karaman’da baba ile 2 kızı yangında öldü

Karaman’da baba ile 2 kızı yangında öldü

10 Ocak 2017 10:15

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, bir evde çıkan yangında kızlarını kurtarmak isteyen baba ve 2 kızı hayatını kaybetti.
Yangın, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Gül Pazar Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kemal Sağlam’a (48) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Bu sırada kendisini dışarı atmayı başaran baba Kemal Sağlam, evde bulunan kızlarını kurtarmak için alevlerin arasında tekrar eve girdi. Alevlere daha fazla dayanamayan evin toprak ve ahşaptan olan çatısının çökmesi sonucu baba ve kızları evde mahsur kaldı. Yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalışan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bitişikte bulunan iki eve de sıçrayan yangını söndürmek için soğutma çalışması yaptı. Yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin çatısının çöktüğü yangında, evde bulunan baba Kemal Sağlam ile kızları Ebru (8) ve Zeynep Sağlam (19) hayatını kaybetti. Yangında ölen Kemal Sağlam’ın eşinin 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Kemal Sağlam’ın Ermenek Belediyesinde işçi olduğu, kızları Zeynep’in liseden mezun olduğu ve üniversiteye hazırlandığı, Ebru’nun da üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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