Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen törene, Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, Garnizon Komutanı Personel Albay Yurdakul Kazım Türkmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ile daire müdürleri, gaziler ve engellilerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, İl Jandarma Komutanlığınnca engellilere yönelik hazırlanan kısa filmin izlenmesiyle devam etti. Çocuklarını asker kıyafetleri içerisinde gören aileler büyük bir gurur yaşarken, gençlerin yemin töreni sırasında salonda duygulu anlar yaşandı. Engelli gençlere askerlik yemini yaptırılmasının ardından bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, “Bugün son derece mutlu ve gururluyuz. Bize bu güzel hisleri yaşatan kocaman kalpli, mücadelenin ve iradenin resmi, gurur abidesi, alnı öpülesi yüce gönüllü gençleri kutluyorum. Asker doğan ve asker ölen yüce Türk Milletinin parçası olan gençlerimize kısa da olsa kutsal askerlik mesleğini tattırmış olmanın ve şanlı Türk ordusunun birer neferi olarak aramızda görmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından askerliklerini tamamlayan 19 engelliye terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından tek tek verildi. Törenin sonunda sahneye çıkan aileler, bu mutlu anı engelli çocuklarıyla birlikte bol bol fotoğraf çektirerek kutladılar. Engelli Hasan Sayalan, bir gün de olsa askerlik yaptığı için çok mutlu, heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi. Hasan Sayalan’ın babası Erol Sayalan ise “Şuanda bu duyguyu anlatmanın tarifi yok” diye konuştu. Anne Makbule Sayalan da, bu anın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, ”Heyecan, herşey var. Allah’ım bu anı herkese yaşatsın” dedi.