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22 Haziran 2018 12:53

Karaman’da çıkan yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi

Karaman’da bir evin oturma odasında başlayan yangın büyümeden söndürülürken, evin iki odası kullanılamaz hale geldi.

Karaman’da çıkan yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi

22 Haziran 2018 12:53


Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 117 Sokak’ta bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte mutfakta kahvaltı yaptığı sırada bir anda evi dumanlar sardı. Bunun üzerine Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte evden dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında evin iki odasında bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, itfaiyenin yaptığı ön incelemede yangının elektrik kontağı veya televizyondan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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