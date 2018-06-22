Karaman’da çıkan yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 117 Sokak’ta bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte mutfakta kahvaltı yaptığı sırada bir anda evi dumanlar sardı. Bunun üzerine Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte evden dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında evin iki odasında bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, itfaiyenin yaptığı ön incelemede yangının elektrik kontağı veya televizyondan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.