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11 Ağustos 2018 01:45

Karaman’da cipin polis aracına çarpması sonucu 2’si polis 3 kişi yaralandı

Karaman’da cipin resmi polis aracına çarpması sonucu 2’si polis 3 kişi yaralandı.

Karaman’da cipin polis aracına çarpması sonucu 2’si polis 3 kişi yaralandı

11 Ağustos 2018 01:45


Kaza, saat 23.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Orhan B. yönetimindeki 70 AAE 786 plakalı cip kavşakta komiser Rahim G’nin kullandığı 70 A 4818 plakalı resmi polis aracına yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı orta refüje çıkarak yan yattı. Kazada polis aracında bulunan komiserler Rahim G. ile Dudu Ö. ve sivil araçta bulunan Şerife B., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı komiserler yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin halen devam ettiği öğrenildi. Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar’da kaza yerine gelerek bilgi aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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