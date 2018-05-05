Karaman’da dolu yağışının zarar tespit çalışmaları devam ediyor

15 bin elma ağacının bulunduğu bir bahçede, yağan dolunun ağırlığına dayanamayan filelerin çok sayıda yarı bodur elma ağacını kökünden kırması görenleri şaşırttı.

Geçtiğimiz gün merkeze bağlı Kılbasan köyü çevresinde sağanak ve ardından dolu yağması sonucu bazı yerlerde elma bahçeleri ile ekili araziler zarar gördü. Zarar tespit çalışmalarının sürdüğü elma bahçeleri ile ekili arazilerde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, “Şuanda dolunun hasar verdiği bahçe ve ekili arazilerde durum çok vahim. Geçtiğimiz gün yağan doludan sonra içinde bulunduğumuz bu modern elma bahçesinde fileler bile dolunun ağırlığına dayanamayarak yıkılmış. Bu bahçede yüzde 100’e varan bir zarar var. Biz meyve zararından geçtik elma ağaçlarını kökünden kırmış. Hem oda olarak biz, hem de İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri arazilerde hasar tespit çalışmasını yapıyoruz. Dolunun vurduğu yerlerde ilk tespitlerimize göre yüzde 60 ila yüzde 100’e varan zararlar var. Biz devletimizden çıkacak hasar tespit raporuna göre biran önce buralara yardım çıkartılmasını bekliyoruz” dedi.

“2 bin elma ağacımız kökünden kırıldı”

Dolunun ciddi anlamda zarar verdiği elma bahçesinin sahibi Abdurrahman Kaner ise, “Elma bahçemizde 15 bin ağaç bulunuyor. Yağan şiddetli dolu nedeniyle yaklaşık 2 bin elma ağacımız, elmanın üzerine çekilen filelerin dolunun ağırlığına dayanamaması nedeniyle kökünden kırıldı. Yarı bodur olan bu elma ağaçları 5 yaşındaydı. Ağaçlardan tam meyve alacağımız bir dönemde maalesef yağan dolu ile kırıldı. Kırılan ağaçların yerine yenisini dikeceğiz ve bir 5 yıl daha bekleyeceğiz. Bizim talebimiz devletimizin bize yardım etmesidir” diye konuştu.