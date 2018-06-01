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01 Haziran 2018 00:13

Karaman’da FETÖ’den 4 muvazzaf asker tutuklandı

Karaman merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 muvazzaf askerden 4’ü tutuklandı.

Karaman’da FETÖ’den 4 muvazzaf asker tutuklandı

01 Haziran 2018 00:13


Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 13 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaman merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4’ü tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konarken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Halen gözaltında bulunan 7 muvazzaf askerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




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