Karaman’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada: 3 kişi yaralandı

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Cem P., aracından aldığı av tüfeğiyle etrafa rast gele ateş açması sonucu Gökhan N., Gül N. ve Serdar N., yaralandı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan üç kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı sokakta güvenlik tedbiri aldı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerinin araçlarına da hasar verdi. Olaydan sonra av tüfeğiyle üç kişiyi yaralayan Cem P., polis tarafından kısa sürede yakalanarak göz altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi, kavganın çıktığı sokakta çalışma yaptı. Bu arada hastaneye kaldırılan yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.