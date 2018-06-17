Karaman’da ilk kez oluşan obruk korkuttu

Konya’nın Karapınar ilçesindeki obrukların bir benzeri Karaman’ın Sudurağı beldesinde oluştu. Pancar ekili 60 dönümlük tarlanın ortasında gece yarısı 10 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Ziraat Mühendisi ve tarla sahibi Ali Soykat, oluşan obruğun kendileri gibi bölge çiftçisini bir hayli tedirgin ettiği belirterek, "Her gün yaptığımız gibi sabah erken saatlerde tarlamızın kontrolüne geldik. Tarla içerisinde dolaşırken, bir anda karşımızda devasa bir çukur görünce hepimiz çok şaşırdık" dedi.

Karapınar bölgesinde böyle obruklar oluştuğunu bildiklerini kaydeden Soykat, "Kendi bölgemizde hiç duymamış ve görmemiştik. Çukurun çapı 10 metre, derinliği ise 15 metre var. Halende çökmektedir. Bu çukuru duyan ve gören çiftçiler bizim gibi korktu. Çünkü buranın üzerinde o an traktör veya bir insan olabilirdi. Onun için bu durumdan herkes tedirgin oldu. Pancarı kaldırdığımız da bu çukuru kamyonlarla getireceğimiz toprak ve taşlarla tekrar dolduracağız" diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Soykat, obruk oluşumunun yer altındaki suların çekilmesine bağlandığını ancak buradaki durumun farklı olduğunu ifade ederek, "Kireç taşının fazla olduğu bölgelerde karbondioksit ile mağaralar oluşur, bu mağaraların çökmesiyle de bu görünen devasa çukurla ve obruklar oluşur" diye konuştu.