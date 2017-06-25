Karaman’da jandarmadan bayram uygulaması

Edinilen bilgiye göre, Karaman’da jandarma ekipleri bayram öncesi trafik güvenliği denetimi kapsamında kent giriş ve çıkışlarında belirli saatlerde denetimlerde bulundu. Jandarma trafik personeli ve asayiş personelinin drone eşliğinde yaptığı uygulamada, durdurulan araçlarda arama yapan jandarma, araçlarda bulunan vatandaşları da Genel Bilgi Taraması (GBT)’ndan geçirdi. Uygulama kapsamında bin 369 araç kontrol edilirken, 41 sürücüye 12 bin 008 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Uygulamalarda 10 aracın trafikten men edildi ve aranan 1 kişinin yakalandığı öğrenildi.