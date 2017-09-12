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12 Eylül 2017 16:47

Karaman’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Karaman’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

12 Eylül 2017 16:47


Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Barutkavuran köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sedat K. (35) yönetimindeki 33 KDM 64 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan aynı aileden Fatma K. (64), Ali K. (62), Ayşe K. (28) ile A.K. (2) ve E.K. (9) yaralandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Fatma K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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