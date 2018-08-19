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19 Ağustos 2018 16:15

Karaman’da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi kurban pazarlarında vatandaşlara dağıttıkları broşürlerle sahte para konusunda uyardı.

Karaman’da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı

19 Ağustos 2018 16:15


Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Urgan ve Üniversite mahallesinde kurulan küçük ve büyükbaş kurban pazarlarında vatandaşlara sahte para veya dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıtarak, uyarıda bulundu. Vatandaşlarla tek tek görüşen polis, gerçek ve sahte paranın nasıl olacağını birebir uygulamalı olarak anlattı. Pazara hayvanlarını satmaya getiren besiciler, emniyete bu uyarıcı bilgilendirmelerden dolayı teşekkür etti.


Emniyet yetkilileri, bilgilendirmelerin diğer kurban pazar yerlerinde de bayram sonuna kadar devam edeceğini söyledi.




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