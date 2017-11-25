Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 12:07

Karaman’da öğretmenler günü bilardo turnuvası sona erdi

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Bilardo Turnuvası, Bilardo Eğitim Merkezi’nde oynanan final karşılaşmasının ardından sona erdi.

Karaman’da öğretmenler günü bilardo turnuvası sona erdi

25 Kasım 2017 12:07


Farklı okullarda görev alan 17 öğretmenin yer aldığı turnuvanın final karşılaşması Sertan Demir ve İsmail Demir arasında oynandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Mustafa Karadeniz, Aydın Kaya ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Candan’ın da ilgiyle izlediği final karşılaşmasında rakibini 24-22’lik skorla yenen Sertan Demir turnuvanın şampiyonu oldu. Sertan Demir’in birinci olduğu turnuvada, İsmail Demir ikinci, İbrahim Sarvan ve Ayhan Kahraman ise üçüncülüğü paylaşan sporcular oldu.


Turnuvanın dostluk içerisinde başlayıp dostluk içerisinde tamamlandığını belirten Şube Müdürü Karadeniz, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediğimiz turnuvamıza öğretmenlerimizin ilgisi bizler memnun etti. Burada amaç öğretmenler arasında birliği, beraberliği, motivasyonu sağlamak. Hem öğretmenlerin arasındaki birliği sağlarken rol model olarak spora, sporcuya, gençliğe katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Mustafa Karadeniz, Aydın Kaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Candan ve Bilardo İl Temsilcisi Osman Yılmaz tarafından verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
10
°
C
  • Cumartesi
    10°C
  • Pazar
    10°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç