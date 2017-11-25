Karaman’da öğretmenler günü bilardo turnuvası sona erdi

Farklı okullarda görev alan 17 öğretmenin yer aldığı turnuvanın final karşılaşması Sertan Demir ve İsmail Demir arasında oynandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Mustafa Karadeniz, Aydın Kaya ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Candan’ın da ilgiyle izlediği final karşılaşmasında rakibini 24-22’lik skorla yenen Sertan Demir turnuvanın şampiyonu oldu. Sertan Demir’in birinci olduğu turnuvada, İsmail Demir ikinci, İbrahim Sarvan ve Ayhan Kahraman ise üçüncülüğü paylaşan sporcular oldu.

Turnuvanın dostluk içerisinde başlayıp dostluk içerisinde tamamlandığını belirten Şube Müdürü Karadeniz, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediğimiz turnuvamıza öğretmenlerimizin ilgisi bizler memnun etti. Burada amaç öğretmenler arasında birliği, beraberliği, motivasyonu sağlamak. Hem öğretmenlerin arasındaki birliği sağlarken rol model olarak spora, sporcuya, gençliğe katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Mustafa Karadeniz, Aydın Kaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Candan ve Bilardo İl Temsilcisi Osman Yılmaz tarafından verildi.