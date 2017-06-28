Kaza, saat 23.30 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bayram tatili için gittikleri Kütahya’dan Karaman’a döndükleri öğrenilen Mehmet Ay (24) yönetimindeki 06 F 6578 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki beton sulama kanalına çarptıktan sonra şarampole takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülşen (28), Şerife (29) ile Ali Hakan Ay (7) ve Şaban Onur Can (9) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada beton sulama kanalına çarparak şarampole devrilen otomobilin motor kısmı ise 20 metre ileriye fırladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.