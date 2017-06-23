Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 02:56

Karaman’da park halindeki otomobil yandı

Karaman’da sahibi tarafından evinin önüne park edilen otomobil, motor kısmında meydana gelen patlamanın ardından yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karaman’da park halindeki otomobil yandı

23 Haziran 2017 02:56


Olay, gece saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 672. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Ali Yonca, iş çıkışı 42 FCN 52 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Gece yarısı biranda otomobil, motor kısmında meydana gelen patlamanın ardından yanmaya başladı. Patlama sesini duyarak evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar otomobilin yandığını görerek durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Motor kısmı tamamen yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yaptığı ön incelemede yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceğini tespit etti. Yanan otomobilin söndürülmesinin andında itfaiye ve polis ekipleri tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KARAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:00
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!