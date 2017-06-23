Karaman’da park halindeki otomobil yandı

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 672. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Ali Yonca, iş çıkışı 42 FCN 52 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Gece yarısı biranda otomobil, motor kısmında meydana gelen patlamanın ardından yanmaya başladı. Patlama sesini duyarak evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar otomobilin yandığını görerek durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Motor kısmı tamamen yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yaptığı ön incelemede yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceğini tespit etti. Yanan otomobilin söndürülmesinin andında itfaiye ve polis ekipleri tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.