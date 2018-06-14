Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 13:59

Karaman’da şehitlik ziyareti

Karaman’da protokol üyeleri ve şehit yakınları Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Karaman’da şehitlik ziyareti

14 Haziran 2018 13:59


Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktıktan sonra şehit aileleriyle sohbet etti. Program, polis şehitliği ziyaretiyle sona erdi. Şehitlik ziyaretine, Vali Fahri Meral, Garnizon Komutanı Yurdakul Kazım Türkmen, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile daire müdürleri, şehit yakınları, askeriye ve emniyet personeli katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç