Karaman’da şehitlik ziyareti

Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktıktan sonra şehit aileleriyle sohbet etti. Program, polis şehitliği ziyaretiyle sona erdi. Şehitlik ziyaretine, Vali Fahri Meral, Garnizon Komutanı Yurdakul Kazım Türkmen, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile daire müdürleri, şehit yakınları, askeriye ve emniyet personeli katıldı.