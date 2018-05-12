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12 Mayıs 2018 12:16

Karaman’da seyir terasları hizmete açılıyor

Karaman Belediyesi’nin 35 bin metrekare alana kurduğu Seyir Terasları hizmete açılıyor.

Karaman’da seyir terasları hizmete açılıyor

12 Mayıs 2018 12:16


Karaman Belediyesi tarafından Beyazkent Mahallesi’nde yapılan ve Şehit Muhammed Yalçın Seyir Terasları adının verildiği sosyal tesis önümüzdeki günlerde hizmete açılıyor. Doğa ile iç içe, büyük bir yeşil alana sahip tesiste, vatandaşların sıcak ve soğuk içeceklerini yudumlayarak muhteşem manzaranın tadını çıkarabilecekler. 35 bin metrekare alana kurulan parkta; kafeteryalar, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, ışıklı şelale ve süz havuzları bulunuyor.


Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Şehit Muhammed Yalçın Seyir Terasları’nı gezerek sosyal tesis alanındaki son hazırlıkları inceledi. Karaman-Mersin yolu şehir girişine yapılan Seyir Terasları’nın vatandaşlarımızın kullanımına hazır olduğunu ifade eden Çalışkan, “Son derece fonksiyonel ve modern bir mekânı daha halkımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Vali konağının arkasında, kötü bir görünüme sahip olan 35 bin metrekarelik yamaç alanı, yaptığımız ıslah çalışmasıyla güzide bir mekan haline getirdik. Vatandaşlarımız aileleriyle birlikte buraya gelerek gönül rahatlığıyla yürüyüş ve spor yapabilecek, çocuklar oyun oynayabilecek ve manzara eşliğinde sosyal tesislerimizde dinlenerek çaylarını ve meşrubatlarını içebilecekler. Parkımız ve sosyal tesis alanımız şehrimize tekrar hayırlı olsun" dedi.




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