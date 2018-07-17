Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 01:12

Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Karaman’da iki kişi arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi vurularak yaralandı.

Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

17 Temmuz 2018 01:12


Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Hisar Mahallesi 453 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan Celalettin T. ile Mustafa Y., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa T., yanında bulunan av tüfeği ile Celalettin T’ye iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Celalettin T., ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın meydana geldiği sokakta inceleme yapan polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Mustafa T’yi yakalayabilmek için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç