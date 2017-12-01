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01 Aralık 2017 14:49

Karaman’da yağmur suyu biriken bölgelerde altyapı çalışmaları tamamladı

Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, sel ve su baskını risklerini ortadan kaldırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Karaman’da yağmur suyu biriken bölgelerde altyapı çalışmaları tamamladı

01 Aralık 2017 14:49


Karaman Belediyesi hızlı tren çalışmaları kapsamında Yenişehir Mahallesinde deplasesi gereken 4 adet içme suyu şebeke ve kollektör hattının deplase çalışmaları tamamlandı. Son dönemlerde aşırı yağışlarda yağmursuyu birikmesinden dolayı problem haline gelen Ağız Diş Sağlığı Merkezi, BİFA arası, Küçük Sanayi Sitesi, 2. Organize yolu arası ve Tekstil Mezarlığı civarının yağmursuyu kollektör hattı bağlantıları ile Ereğli yolu yatay geçişi yapılarak yağmur sularının şehrin dışına deşarjını sağlayacak hatların yapımı da tamamlandı.


Vatandaşların sağlıklı güvenli bir kentte yaşamaları için çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Son yıllarda alt yapıda eksiklikleri gidermek adına önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne yaptığımız tüm fiziki çalışmalarda ilk olarak o bölgenin altyapısını ele aldık. Çok uzun zamandan beri kullanılan eskimiş, sağlıksız ve özelliğini yitirmiş tüm içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledik. Çok şiddetli yağışlarda bazı mahallelerde meydana gelen su baskınlarına karşı da yağmur suyu kollektör hatlarımızı genişlettik. Bu çalışmalar ile herhangi bir sorun yaşanmamasını hedefliyoruz” dedi.




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