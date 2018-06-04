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04 Haziran 2018 15:12

Karaman’ın Tıp Fakültesi hayali gerçekleşiyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kuruluyor.

Karaman’ın Tıp Fakültesi hayali gerçekleşiyor

04 Haziran 2018 15:12


Konuya ilişkin Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, ortak bir basın açıklaması yaparak müjdeli haberi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan ortak basın açıklamasında, "İlimizdeki tüm kurumların ortak çalışmasıyla önemli bir projemizi hayata geçirdik. Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi kuruluyor. Yükseköğretim Genel Kurulunun 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin karar onaylanarak Milli Eğitim Bakanlığına bildirildi. Son olarak da Tıp Fakültesi talebimiz, 1 Haziran 2018 günü itibariyle Bakanlar Kurulu kararı için Başbakanlığa iletildi. Bundan sonra da süreç, şimdiye kadar olduğu gibi adım adım takip edilerek Tıp Fakültemizin faaliyete geçmesi için her türlü çalışma özverili bir şekilde yürütülecek ve Tıp Fakültemiz halkımızın hizmetine sunulacaktır. Fakültemizin ilimize ve insanlığa faydalı olması temennisiyle, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Milletvekili Recep Konuk olmak üzere fakültemizin kurulmasını destekleyen ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara şükranlarımızı sunarız” denildi.




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