Karamanlı 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Karaman Valisi Fahri Meral ve beraberindekiler ilk olarak şehir mezarlığında bulunan Garnizon ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek, dua ettikten sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra protokol üyeleri hep birlikte 15 Temmuz şehit Muhammed Yalçın’ın Kazımkarabekir’de bulunan ailesinin evine geçti. Vali Meral, evlatlarını vatan uğruna şehit veren Yalçın ailesine tekrar başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin baba ocağındaki anma programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ilçe şehitliğinde devam etti. Şehit Yalçın’ın kabri başında mezarına karanfil bırakılmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim okunması ve duaların ardından sona erdi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine, Vali Fahri Meral’ın dışında AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı, daire müdürleri, şehit Muhammed Yalçın’ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Vali Meral ve beraberindekiler daha sonra şehitler için Aktekke Camii’nde okutulan Mevlid-i Şerife katıldı.