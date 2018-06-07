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07 Haziran 2018 14:21

Karamanlı emlakçı 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırsa 10 koyun kesecek

Karaman’da bir emlakçı, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin kazanması halinde 10 koyun keserek, kestirdiği koyunların eti ile pilav hazırlatıp halka dağıtacağını söyledi.

Karamanlı emlakçı 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırsa 10 koyun kesecek

07 Haziran 2018 14:21


İsmet Paşa Caddesi üzerinde emlakçılık yapan, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı 81 yaşındaki Ahmet Gülseven, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin seçilmesi halinde önce Allah, sonra da ordu, yurt, ezan ve bayrağın selameti için 10 kurban keseceğini söyledi. Gülseven, "Kazaların, belaların Cumhurbaşkanım ve hükümetimize uğramaması için adağımı inşallah 24 Haziran’dan sonra gerçekleştireceğim ve etiyle de kavurmalı pilav yaptırarak şehir merkezinde halka ikram edeceğim” dedi.


Gülseven, "2017 referandumundan önce de eğer ‘Evet’ oyu fazla çıkacak olursa önce Allah, sonra Cumhurbaşkanımız için, ordumuzun, yurdumuzun ezanımızın ve bayrağımızın selameti için 5 kurban adadım ve Allah o günleri bana gösterdi. Kestirdiğim 5 kurbanı bir lokantada kavurmalı pilav yaptırıp daha sonra Karaman halkına ikram ettim” şeklinde konuştu.


Ahmet Gülseven, rüyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gördüğünü ve gittiği her yerde partililere ve vatandaşlara bunu anlattığını ifade ederek, "Çünkü ona aşığım ve sevdalıyım. Partimizi kurduğumuz günden beri aşığım, sevdalıyım" diye konuştu.




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