KMÜ Teknik Bilimler MYO’da mezuniyet sevinci

Törene KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay Talaz, üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu birincilikle bitiren Ayşe Kara’nın konuşmasıyla devam etti. Kara, mezun olmanın ve okulu birincilikle bitirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, “İki yılın ardından bugün kutlamakta olduğumuz mezuniyet bizim için bir son değil aksine hayata atılma, sorumluluk ve tecrübe sahibi olmanın başlangıcıdır. Artık yetişkin bireyler olarak hayata atılacağız. Başarılı olmak için çok çalışmak ve bazı fedakârlıklar yapmak zorundayız. Bütün yeteneklerimizi ve birikimlerimizi kullanarak kendimizi olmak istediğimiz şekilde yetiştirebiliriz. Atalarımızın değerlerine sahip çıkan, ülkemize, çevremize ve insanlığa faydalı bireyler olacağımıza inancım tamdır. Emeğini bizden esirgemeyen herkese, kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ayşe Kara, açılış konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı.

“Yolunuz ve bahtınız açık olsun”

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay Talaz ise konuşmasına Gazze’de yaşanan hain saldırıları kınayarak başladı. Doç. Dr. Talaz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün, 500’ün üzerinde öğrencimizi mezun etmenin sevincinin yanı sıra İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamın acısını aynı anda yaşıyoruz. Sevgili gençler, bugün mezun olarak gerçek hayata adımınızı atmak üzeresiniz. İnşallah hepiniz hayatları boyunca başarılı bireyler olursunuz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

“Sizlerin sektöre katacağı çok şey var”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise konuşmasında öncelikle öğrenci ailelerine seslenerek, “Bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızı kendi evlatlarımız bilerek en iyi şekilde yetiştirdik. Onlara günümüz koşullarının gerektirdiği tüm mesleki ve teknik bilgileri vermemizin yanı sıra onları insani konularda ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda vatana millete faydalı olacakları şekilde yetiştirmeye özen gösterdik” dedi.

Rektör Akgül, konuşmasının devamında öğrencilere hitaben şunları söyledi: “Öğrencilik döneminde olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya, öğrenmeye, sürekli yeni bilgi ve teknikleri araştırmaya devam edin. Üniversite mezunu bir teknik eleman olarak sizlerin sektöre katacağı çok şey var. Sizden diğer bir isteğim mümkünse kendi alanınızda lisans tamamlamak için gayret gösterin. Endüstriyel tasarımcılarla, mühendislerle, yazılımcılarla, sanatçılarla, üreticilerle hep işbirliği içinde olun. Unutmayın ki ülkemizin iktisadi kalkınması ve yerli sanayisinin gelişimi sizlerin çabası, mücadelesi, azmi ve üretkenliğiyle gerçekleşecektir. Mezuniyetinizin; tüm hayallerinizin ve beklentilerinizin gerçekleşeceği, emeklerinizin karşılığını alacağınız, verimli, mutlu, huzurlu ve aydınlık bir yaşamın başlangıcı olmasını temenni ediyorum.”

“Tarih dünü ve yaşadığımız bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır”

Rektör Akgül, konuşmasının son bölümünde ise İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı kınayarak, “Dün, ABD’nin tüm dünya barışını hiçe sayarak vurdumduymaz tavırları sonucunda yüzyıllardır kanın ve gözyaşının dinmediği Ortadoğu’da yeni bir felaket yaşanmıştır. ABD’nin bu tahrik ve provokasyon içeren tavrı zaten bir terör devleti olan İsrail’in daha da zalimleşmesine ve katliam yapmasına fırsat vermiştir. Tarih dünü ve yaşadığımız bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır. Yalnızca meşru müdafaa hakkını kullanan Filistinli kardeşlerimizin şehit edilmesiyle sonuçlanan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca yarın başlayacak olan Ramazan ayının hayatlarımıza esenlik, hanelerimize bereket getirmesini, tüm İslam alemi için de hayırlara vesile olmasını ve akan kanın, gözyaşının dinmesini diliyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdimi yapıldı.

Bütün mezun öğrencilere öğretim elemanları tarafından mezuniyet belgelerinin verilmesiyle birlikte öğrenciler mezuniyet andını okuyarak keplerini havaya fırlattılar ve hep birlikte mezuniyet sevincini yaşadılar.