KMÜ’de ‘4. Hastane Öncesi Acil Tıp Sempozyumu’ düzenlendi

Hastane Öncesi Acil Tıp Sempozyumu’ düzenlendi.

Üniversite personeli ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen sempozyum saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sempozyumun açılış konuşmasını KMÜ Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nergiz Eryılmaz yaptı. Eryılmaz, sağlık alanının statik olmadığını aksine çok dinamik bir alan olduğunu belirterek, “Sürekli gelişime açık olun ve kendi alanınızdaki yenilikleri takip ederek kendinizi geliştirin. Mesleki yaşamınızın temellerinin atıldığı bu dönemde sizlere çok büyük katkılar sağlayacak olan bu sempozyumun faydalı geçmesini ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Fatma Gök’ün yaptığı sempozyuma geçildi. Gök, “Geleceğimizin sağlık personeli olan öğrencilerimizin alacakları bu eğitim onların mesleki kalitelerini arttırma noktasında fayda sağlayacak ve mezun olduktan sonra burada öğrendikleri bilgileri kullanma fırsatı bulacaklardır” şeklinde konuştu.

Sempozyumun ilk konuşmacısı olan PARHAD Karaman İl Başkanı ve Paramedik Nebi Çelik, paramedik mesleğinin tarihçesi ve gelişimi hakkında öğrencilere bilgi verdi. Türkiye’de paramedik mesleğinin temellerinin 1986 yılında atıldığını hatırlatarak, “Şuan birçok devlet ve özel üniversitede paramedik eğitimleri verilmekte. Mezun sayısı arttıkça meslektaşlarımızın istihdam sorunu da ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada paramediklerin yalnızca hastane öncesi acil hizmetlerinde değil farklı alanlarda da hizmet verebilmelerinin önü açılmalıdır" diye konuştu.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü personeli Paramedik Nazik Yaprak ise ‘acil olgu yönetimi’ konulu bir sunum yaptı. Acil olgu yönetiminin ne olduğunu ve bu durumun nasıl karşılanması gerektiğini anlatan Yaprak, “Belli bir hedefi olan ve bu hedef uğruna emek sarfeden insanlar hedefe daha kolay ulaşır. Ekip halinde çalışırsak hastanın sağlığına yapacağımız katkı daha iyi olur. Acil bir olgu karşısında hazırlıklı olmak ve bu hazırlıklar doğrultusunda hareket etmek krizin iyi yönetilmesi için en büyük etkendir" dedi.

PARHAD Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi Fatma Hakyemez ise, ‘paramedik meslek etiği, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri’ üzerine bir sunum yaptı. Hakyemez, “Bireylerin yaşatılması ve sağlıklarının korunmasını amaç edinen acil tıp, en önemli ilim dallarından birisidir. Sağlık sistemi içinde ambulans hizmetlerinin kendine özgü bir konumu vardır” ifadelerini kullandı.

Karaman’da paramedik olarak görev yapan Serkan Uysal ise iş yaşantısında karşılaştığı olaylarla ilgili tecrübelerini öğrencilere aktardı. Sempozyumun ikinci bölümünde ise öğrencilere ‘ambulans malzeme ve ekipmanları, havayolu yönetimi, travmalı hastaya yaklaşım, resüsitasyon, hızlı EKG analizi, elektriksel tedaviler’ hakkında uygulamalı eğimler verildi. Sempozyum, plaket takdimi ile sona erdi