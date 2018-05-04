KMÜ’de aşçılar ve turizmciler kep attı

Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu birincilikle bitiren Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencisi Aslı Ceylan’ın mezunlar adına konuşma yapmasıyla devam etti.

Aslı Ceylan yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ekonomisine en çok katkı sağlayan turizmin eğitimini alarak bu sektörün önemini ve güzelliğini gelecek nesillere aktarmak ilk hedefim olacaktır. Eğitim hayatım boyunca öğrenmek kavramından hiç sıkılmadım, usanmadım; sürekli yeni bir bilgi öğrenmenin yollarını aradım. Her zaman hedefleri olan birisi oldum. Bu da benim hayattaki var olma amacımı, mücadelemi görmemi, hayallerime koşmamı sağladı. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Hayalleriniz sizin yürek gücünüzü gösterir. Hayaller bizim kim olduğumuzun aynasıdır." dedi.

"Gelecekten korkmayın"

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erol Yüksel ise yüksekokul bünyesinde 2009 yılında Bankacılık ve Sigortacılık, 2010 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 2013’te Lojistik ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programları, 2014’te Aşçılık programı, 2015’te Emlak ve Emlak Yönetimi programı, 2017 yılı itibariyle de Sosyal Güvenlik ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği programlarının açıldığını söyledi. Yüksekokul bünyesinde 19 akademik ve 5 idari personelle 1.128 öğrencinin geleceğini şekillendirmeye çalıştıklarını ifade eden Dr. Yüksel, yedi yıllık süreçte 418 mezun verdiklerini kaydetti. Yüksel, dürüst, çalışkan ve üretken insanın bir değer olduğunu vurgulayarak öğrencilere gelecekten korkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Program, yüksekokul birincisi Aslı Ceylan’ın mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çakmasıyla devam etti. Ardından Rektör Akgül tarafından Ceylan’a plaket verildi.

"Sektörünüzde ülkemizi temsil ettiğinizi unutmayın"

KMÜ Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ise, öncelikle velilere hitap ederek, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin akademik ve idari personeli ve tüm mensuplarıyla beraber emanetlerinizi en güzel şekilde yetiştirmeye gayret gösterdik. Bugün bizler de en az sizin kadar sevinçli ve gururluyuz. Evlatlarınızın kendilerine, çevrelerine ve milletimize yararlı bireyler olacağından hiç kuşkumuz yoktur" dedi.

Rektör Akgül, öğrencilere de hitap ederek, "Hayatınıza yön verirken görevlerinizi ve yapmanız gerekenleri sonraya bırakmadan, zamanında ve doğru şekilde yerine getirin. Unutmayınız, okulda disiplinli ve düzenli çalışma nasıl başarıyı getiriyor ise hayatınızda da bu böyle olacaktır. Seçtiğiniz meslek de sonuna kadar bunu gerektirmektedir. Özellikle mezuniyet sonrası yabancı misafirlerin yoğun olarak bulunduğu hizmet sektöründe çalışacağından dolayı bulunduğunuz yerde hiçbir zaman ülkemizi temsil ettiğinizi unutmayın. Ben hepinizi öncelikle başarılarınızdan dolayı kutluyor; mezuniyetinizin güzel başlangıçlara vesile olmasını dileyerek hepinize mutlu ve aydınlık bir gelecek temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Tören, yüksekokul ikincisi Ayşe Oğuz’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner tarafından plaket verilmesinin ardından Aşçılık programı öğrencilerinin kepçe devir teslim töreni ve aşçılık yemini okumalarıyla devam etti. Tüm mezunlara öğretim elemanları tarafından diplomalarının verilmesinin ardından mezunlar keplerini attı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan 125 öğrenci, keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.