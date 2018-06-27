KMÜ’de çocuk üniversitesi

KMÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetleri çerçevesinde kurulan Çocuk Üniversitesi, çocukların erken yaşlarda üniversite ortamında bilim dünyası ile tanışmalarını sağlamayı, bilimsel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

KMÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı koordinatörlüğünde yürütülecek olan Çocuk Üniversitesi; okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bir dizi faaliyet gerçekleştirecek. Çocukların açık fikirli olma, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, işbirlikli çalışma, etkili iletişim kurabilme gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak her türlü faaliyetin hayat bulacağı Çocuk Üniversitesinde; çocukların, ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim insanlarından öğrenmeleri sağlanacak.

“Çocuk Üniversitesi ile çocuklarımız bilim, sanat ve eğitimin önemine dair farkındalık kazanacak”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetleri çerçevesinde kurulan Çocuk Üniversitesi ile ilgili düşüncelerini paylaşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Çocuk Üniversitesi uygulamasıyla çocuklarımıza bilimsel ortamlarda bilgi üretiminin yol ve yöntemleri ile bilimsel bilginin önemi aktarılacak. Böylece çocuklarımızın bilim, sanat ve eğitimin önemine dair bilinç düzeyleri ile bu konudaki farkındalıkları artmış olacak. Bir sosyal sorumluluk projesi olan Çocuk Üniversitesi aynı zamanda çocukların erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışmalarını sağlayarak onların geleceğe dair hedefler oluşturmalarında ve toplumsal görevler üstlenmelerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu faydalı projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyor; emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuk üniversitesinin ilk öğrencileri yaz dönemi eğitime başlayacak

KMÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Üniversitesi Koordinatörlüğü tarafından kabul edilecek olan başvurular, 26 Haziran’da başlayıp 03 Temmuz’da sona erecek. Eğitimler ise 09-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvurular ile ilgili detaylı bilgiye http://www.kmu.edu.tr/cocukuniversitesi adresinden ulaşılabilir.